"TREBUIE SA VA OPRITI!" Ce i s-a intamplat canadiencei Eugenie Bouchard dupa ce a anuntat ca si-ar dori un barbat aproape in timpul carantinei

La doar trei zile dupa ce a insinuat ca si-ar dori un barbat alaturi pentru a se bucura mai mult de carantina, Eugenie Bouchard s-a vazut nevoita sa isi opreasca fanii care i-au trimis asa-zise "cv-uri matrimoniale", prin care demonstrau ca ar dori sa-i tina companie jucatoarei din Canada.

"Agentul meu tocmai mi-a spus ca imi trimiteti 'CV-uri matrimoniale' pe mail-ul pe care l-am afisat in descrierea profilului. TREBUIE SA VA OPRITI!", a scris Eugenie Bouchard pe Twitter, amuzandu-se de situatie.

my agent just informed me you guys are sending ‘dating resumes’ to the email in my bio YALL NEED TO STOP ????????????