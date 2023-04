Transformarea Soranei Cîrstea

Sorana Cîrstea (32 de ani) și-a exprimat mulțumirea că a ales un antrenor care știe să scoată cea mai bună versiune din ea. Fără a scădea din meritele vechilor antrenori, semifinalista de WTA 1000 Miami a subliniat rolul esențial pe care îl deține Thomas Johansson, suedezul stabilit în Monaco.

Cu o deplasare formidabilă în teren, Sorana și-a pus în dificultate adversarele pe durata turneelor de la Indian Wells și Miami. Sori și-a enervat oponentele cu simțul său de anticipație și cu loviturile înșelătoare trimise din poziții complicate și a arătat că și-a ridicat nivelul mental.

Duminică seara, la sosirea în România, Sorana Cîrstea a spus că va sta câteva zile în țară pentru a începe pregătirea sezonului de zgură, iar ulterior va merge să se pregătează în Principat, alături de Johansson, campion la Melbourne, în 2002.

Sorana Cîrstea: "Simt că există o chimie specială"

Cîrstea a evidențiat "chimia" benefică în orice sport individual între elev și antrenor.

'Am început cu Thomas în octombrie, inițial aveam o accidentare la umăr care m-a scos de pe circuit anul trecut din septembrie. Cred că Thomas are o viziune extrem de bună asupra jocului și are extraordinar de multă experiență la nivel înalt, însemnând semifinale, finale de turnee mari, câștigător de Grand Slam, jucători de Top 10.

Cred că am avut mereu un potențial uriaș, poate lucrurile erau puțin dezordonate uneori, dar el a aranjat acest puzzle ca să pot să ajung la potențialul pe care mi-l doresc. Simt că există o chimie specială, nu vreau să iau nimic, pentru că mereu am vorbit extrem de frumos de antrenorii mei pe care i-am avut înainte, am avut antrenori de nota 10, le sunt recunoscătoare.

Cu Thomas însă am făcut un click, a venit cu această experiență, cu o mentalitate puțin mai relaxată, dar în același timp mult mai matură, să spunem că ne completăm foarte bine", a declarat Cîrstea, întrebată despre rolul antrenorului scandinav.

Thomas Johansson a fost pe locul 7 ATP în 2002

În vârstă de 48 de ani, Thomas Johansonn e stabilit în Monte Carlo. Suedezul câștigător la Australian Open în 2002 a atins poziția a șaptea în clasamentul ATP, în 2002, cel mai înalt loc ocupat de nordic în ierarhie.

Johansson a ajuns de două ori până în sferturile de finală la US Open (1998 și 2000) și o dată în semifinale, la Wimbledon (2005).

Pentru Cîrstea a fost prima semifinală de turneu WTA 1000 după zece ani. În 2013, ea ajungea până în finală la Rogers Cup, fiind învinsă în ultimul act de Serena Williams.

Românca a obţinut un premiu de 352.635 dolari şi 390 de puncte. Finalista învinsă va obţine 662.360 de dolari şi 650 de puncte, iar campioana va fi recompensată cu 1.262.220 dolari şi 1000 de puncte.

VIDEO Sorana Cîrstea, la revenirea în România