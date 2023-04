Tenismena româncă urcă pe locul 41 WTA începând de luni după parcursul extrem de bun pe care l-a avut în startul acestui an. Sorana a fost eliminată în semifinale de Petra Kvitova, însă a reușit victorii spectaculoase în fața unor nume importante din tenisul mondial, una dintre cele mai mari de la Miami fiind cea cu Aryna Sabalenka, locul 2 WTA.

Sorana Cîrstea: „Simt că există o chimie specială cu Thomas!”

Sorana a vorbit despre parcursul bun din acest an, punctând că regretă semifinala cu Kvitova, unde consideră că ar fi putut face mai mult. Cîrstea a vorbit și despre colaborarea bună pe care o are cu antrenorul său, Thomas Johannson, dezvăluind cât de bine se înțeleg.

„Am spus de la începutul anului, am muncit extrem de mult să fiu aici, mă bucur că rezultatele sunt pe măsura muncii. A fost o lună foarte frumoasă, plină de un tenis de calitate, am un gust amar pentru semifinală, simțeam că pot mai mult, însă asta este, învăț din greșeli și sper eu, de acum înainte, să mențin același nivel de tenis.

Îmi știu potențialul, îmi știu nivelul de joc, știu ce pot să fac și din cauza aceasta am și tras extrem de mult, am încercat să îmi iau un antrenor nou, o echipă de calitate pentru că simțeam că potențialul meu este mult mai sus de clasamentul sau rezultatele din ultimii ani. Mă bucur că am reușit să arăt acest lucru la două turnee consecutive, două turnee foarte mari. Sper să continui pe linia asta.

Am început cu Thomas în octombrie, inițial aveam o accidentare la umăr care m-a scos de pe circuit anul trecut din septembrie. Cred că Thomas are o viziune extrem de bună asupra jocului și are extraordinar de multă experiență la nivel înalt, însemnând semifinale, finale de turnee mari, câștigător de Grand Slam, jucători de Top 10.

Cred că am avut mereu un potențial uriaș, poate lucrurile erau puțin dezordonate uneori, dar el a aranjat acest puzzle ca să pot să ajung la potențialul pe care mi-l doresc. Simt că există o chimie specială, nu vreau să iau nimic, pentru că mereu am vorbit extrem de frumos de antrenorii mei pe care i-am avut înainte, am avut antrenori de nota 10, le sunt recunoscătoare. Cu Thomas însă am făcut un click, a venit cu această experiență, cu o mentalitate puțin mai relaxată, dar în același timp mult mai matură, să spunem că ne completăm foarte bine.

Nu o să mai spun cu voce tare ce îmi doresc, am obiectivele mele și legat de rezultate și de clasament. Rezultatele sunt o consecință, sper să continui tot sezonul în același mod. Mă voi odihni câteva zile, apoi încep pregătirea fizică pentru sezonul de zgură, antrenamentele la București, apoi voi merge la Monaco pentru antrenament. Programul de turnee e clasic, Madrid, Roma, Roland Garros.





Cred că toate victoriile au însemnat mult, inclusiv cele contra Carolinei Garcia, Muchova, eu cred că e jucătoare de Top 20 în momentul de față, vine după o accidentare și clasamentul nu arată nivelul. Mi-am ridicat nivelul de bază, asta mă bucură cel mai mult.

Anul trecut sezonul de zgură nu a fost strălucit, e o suprafață care îmi place, dar în același timp voi continua să îmi văd de treabă, sper să continui același parcurs, nu îmi voi pune anumite obiective în cap, important e să fiu la fel de umilă, să îmi văd de treabă și să continui cu seriozitate.

Mesajele de la familie, sunt o persoană foarte discretă, am un cerc strâns și mesajele de la familie le apreciez cel mai mult. Ei au fost alături de mine și când mi-a fost greu, e ușor să dai mesaje când e bine, dar ei au fost alături de mine mereu și mesajele lor le apreciez cel mai mult”, a declarat Sorana Cîrstea la sosirea în țară.