Roland Garros 2019: Prima victorie romaneasca! Ana Bogdan s-a calificat in turul doi al calificarilor

Prima victorie romaneasca de la Roland Garros 2019 a fost inregistrata de Ana Bogdan.

Ana Bogdan, locul 126 WTA, a adus prima victorie in dreptul Romaniei la editia din acest an a Roland Garros. Jucatoarea de tenis din Sinaia s-a impus in primul tur al calificarilor in fata sportivei din Paraguai, Veronica Cepede Royg, locul 160 WTA, in varsta de 27 de ani. Bogdan s-a impus, scor 7-5, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 33 de minute de joc.

In continuare, singura jucatoare din Romania aflata in calificari la Paris, va evolua impotriva elvetiencei Conny Perrin, locul 142 WTA. Aceasta din urma a trecut in runda inaugural a calificarilor de australianca Arina Rodionova, scor 7-5, 6-1, dupa o ora si 25 de minute de joc. Ana Bogdan este favorite numarul 15 in calificarile de la Paris.



Ana Bogdan, singura romanca ramasa in calificari la Roland Garros 2019



Ana Bogdan este singura romanca ce poate obtine calificarea pe tabloul principal. Irina Bara, locul 168 WTA, a fost si ea in calificari, insa a fost eliminata inca din primul tur de catre Anhelina Kalinina (152 WTA / Ucraina), scor 2-6, 7-6(1), 6-2, dupa doua ore si 17 minute de joc.



Pe tabloul principal de la Roland Garros, Romania le are direct acceptate pe Simona Halep, campioana en-titre la Paris, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Irina Begu. Turneul organizat in Capitala Frantei se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie.