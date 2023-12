Novak Djokovic, Carlos Alcaraz și Iga Swiatek sunt jucătorii care au obținut cei mai mulți bani de pe urma rezultatelor atinse pe terenul de tenis în 2023.

Djokovic a încheiat anul cu un plus de 15,95 milioane de dolari, sumă care nu include bonusurile, în timp ce Alcaraz a adunat 10,75 milioane de dolari.

