„Durează deja prea mult!” Declarația lui Ilie Năstase despre audierea Simonei Halep la TAS, programată în februarie

Simona Halep (32 de ani) se va prezenta în 7-9 februarie în Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Suspendată din 7 octombrie 2022, sportiva din Constanța a contestat în octombrie 2023 decizia de suspendare impusă de ITIA pe o perioadă de patru ani.

Ilie Năstase: „Simona ar fi meritat să primească un verdict de mai mult timp.”

„Durează deja prea mult procesul. Simona ar fi meritat să primească de mai mult timp un verdict. La TAS vedem ce decizie va fi.

Sperăm fie una pozitivă și să revină cât mai repede pe teren", a spus Ilie Năstase, citat de Iamsport.

Ion Țiriac, moment de neuitat: „Multă lume a uitat cine e Simona Halep! Halep v-a dat Wim-ble-don-ul!”

Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a vorbit pentru Sport.ro despre situația în care se află românca și a subliniat că e foarte greu de anticipat ce se va întâmpla în cadrul procesului.

De asemenea, Firicel Tomai a precizat că Simona Halep e motivată și că poate trece peste suspendare în momentul în care va reveni pe zgură

„Foarte greu de spus. Vă dați seama. Sunt lucruri discrete acolo. Eu sper să-i reducă la jumătate și să poată juca. Sper. Nu știu. E o treabă delicată. Nu poate nimeni să spună nimic. Nici Simona. Să fie redusă mai mult... Nu cred că se poate.

Simona e motivată. Și-a păstrat total condițiile de joc. Sigur, solicitarea specifică de turnee nu a mai fost la fel. Turneele și meciurile te solicită extra, dar e o perioadă peste care treci. Are un joc bun, are o tehnică deosebită, are lovitură, putere, viteză, are tot ce vrei. Trebuie doar să joace și sunt convins că o să urce repede.

Acum să se rezolve repede cu procesul ăsta. Nu știm ce va fi. Sunt avocați implicați. Oameni grei, oameni cu tot felul de responsabilități și nici ei nu știu ce se întâmplă acolo”, a spus Firicel Tomai pentru Sport.ro.