La doar 22 de ani, Iga Swiatek a ajuns în mijlocul unui scandal uriaș. Sportiva poloneză a explicat de ce va alege să nu mai poarte panglici cu steagul Ucrainei, de acum încolo.

În 2022, Swiatek a organizat în Cracovia un meci caritabil în urma căruia au fost donate 2,5 milioane de zloți polonezi copiilor afectați de războiul din Ucraina.

Iga Swiatek: „Am primit mult ură și multe comentarii care mă judecau, pur și simplu.”

„Cred că această panglică a fost de mare ajutor la început, când am dorit să arăt că sunt consecventă în ceea ce privește amintirea ucrainenilor și ceea ce se întâmplă, pentru că memoria socială este scurtă, până la urmă.

Dar în ultima perioadă, am primit mult ură și multe comentarii care mă judecau, pur și simplu. Oamenii chiar spuneau că nu sunt poloneză. Cred că a început să genereze mai multe emoții negative decât reacții pozitive și am decis că panglica nu mai este cea mai bună idee.

Cu toate acestea, intenționăm în continuare să susținem Ucraina și cred că acesta este cel mai important lucru. Și având în vedere ceea ce s-a întâmplat deja, purtând panglica și organizând meciul de caritate în Cracovia, sper că am încurajat polonezii să ajute. În plus, nu a fost nevoie de încurajare, pentru că, ca națiune, am fost cu adevărat uniți și am făcut multe,” a declarat Iga Swiatek pentru Super Express - Sport.

Iga Swiatek a câștigat din tenis $24,5 milioane. Poloneza are 17 titluri în palmares, dintre care patru de mare șlem.

