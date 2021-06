BREAKING NEWS | Simona Halep s-a retras din turneul de la Bad Homburg! Ce a anuntat despre participarea la Wimbledon 

Simona Halep nu va mai participa la turneul WTA 250 de la Bad Homburg.

Simona Halep s-a retras din turneul WTA 250 de la Bad Homburg, la care a anuntat initial ca va participa in saptamana 20-26 iunie.

Oficialii turneului german au anuntat ca accidentarea suferita la gamba stanga de Simona Halep la Roma este cauza absentei sale de la aceasta intrecere.

"Sunt aici in Bad Homburg, e un loc frumos, dar trebuie sa anunt ca nu voi concura in aceasta saptamana din cauza starii gambei mele stangi, care nu e inca pregatita pentru o competitie. Imi pare rau si sunt trista ca trebuie sa renunt la acest turneu, dar in acelasi timp, as vrea sa le multumesc organizatorilor; conditiile sunt minunate si m-am bucurat de timpul petrecut aici.

Voi continua sa ma antrenez, pentru ca imi doresc cu adevarat sa joc la Wimbledon, dar in momentul de fata trebuie sa am grija de corpul meu si sa vad cum decurge recuperarea," a declarat Simona Halep intr-un scurt videoclip publicat pe Twitter.

Turneul de la Wimbledon va avea loc in perioada 28 iunie - 11 iulie, iar Simona Halep este campioana en-titre, dupa ce in 2019 a invins-o in finala pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2, in doar 56 de minute de joc.

