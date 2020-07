Ticuri nervoase, superstitii sau tulburare obsesiv-compulsiva? Ce spune Rafael Nadal despre gesturile sale faimoase pe care le face intre puncte

Rafael Nadal nu este doar unul dintre cei mai iubiti sportivi din intreaga lume, dar si o personalitate aparte, o persoana care a ridicat multe semne de intrebare prin comportamentul aratat pe teren.

Dincolo de modestia sa renumita, dar si de spiritul de lupta incontestabil, Rafa este cunoscut pentru gesturi care indica o usoara tulburare obsesiv-compulsiva, anume isi aranjeaza mereu sticlele intr-o diagonala perfecta, nu calca mereu pe liniile de joc si nu serveste pana nu isi finalizeaza intregul ritual faimos dinaintea acestuia.

Intrebat de ce face lucrurile pe care le face pe teren, in mod special in timpul dintre puncte, Rafa Nadal a raspuns cu franchete, potrivit Tennis World USA: "Oamenii au nevoie de rutina si de siguranta pentru a face acelasi lucru de mai multe ori. Sunt organizat si cred ca asta e destul de important pentru mine. Rutina mea dinaintea fiecarui meci e exact la fel. Incerc sa o repet perfect in fiecare zi. Imi da incredere si liniste sa stiu ca lucrurile sunt in regula pentru mine," a afirmat Rafa Nadal.

Cand jurnalistii s-au referit la gesturile sale ca fiind superstitii, Nadal le-a negat, punctand urmatoarele: "Unii le spun superstitii, dar nu sunt. Daca ar fi fost superstitii, de ce le-as mai face de fiecare data atat cand castig, cat si atunci cand pierd? E o modalitate de-ale mele prin care intru in febra meciului si impun ca mediul sa se potriveasca cu ceea ce gandesc eu. Cand fac aceste lucruri inseamna ca sunt concentrat, inseamna ca sunt in competitie, e ceva ce nu am nevoie sa fac de obicei, dar cand o fac, inseamna ca sunt concentrat," a completat Rafael Nadal.