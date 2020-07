EMOTIONANT | Nadal povesteste motivul pentru care a plans ca un copil: "Fara sa-mi dau seama, am izbucnit in lacrimi"

Rafael Nadal este al doilea cel mai titrat tenismen al istoriei, avand 19 titluri de Grand Slam in palmares, cu doar unul mai putine decat Roger Federer.

Recunoscut ca un mare microbist si impatimit suporter al clubului de fotbal Real Madrid, Rafa Nadal traieste intens partidele jucate de echipa nationala de seniori a Spaniei la turneele finale.

Amintindu-si de primul si singurul trofeu de Cupa Mondiala adjudecat de spanioli, Nadal a povestit: "Am trait experienta Mondialului din 2010 in mai multe faze. Eram la Wimbledon cand am vazut semifinala cu Germania, castigata datorita golului marcat de Puyol. Dupa care m-am dus la Johannesburg pentru finala Cupei Mondiale. Fotbalul e cel mai relevant sport in Europa si in Spania, iar ca fan al fotbalului faptul ca am putut sa vad Spania castigand Cupa Mondiala si doua Campionate Europene la rand e ceva istoric si probabil irepetabil," a adaugat Nadal.

"Am trait experienta cu un entuziasm si o intensitate maxime. Imi amintesc emotiile pe care le aveam cand a marcat Iniesta si, fara sa-mi dau seama, am izbucnit in lacrimi," a marturisit campionul en-titre de la Roland Garros si US Open.

Surprinzator, Spania si-a inceput traseul in cadrul Cupei Mondiale din Africa de Sud cu o infrangere, pierzand scor 1-0 cu Elvetia. Iker Casillas & co. au trecut mai apoi de Honduras si Chile, scor 2-0, respectiv 2-1.

In fazele eliminatorii insa gruparea spaniola a fost impecabila din punct de vedere defensiv. Coordonati de Carles Puyol si Sergio Ramos, Spania le-a invins consecutiv in optimi, sferturi, semifinale, respectiv finala cu 1-0 pe echipele Portugaliei, Paraguayului, Germaniei si Olandei, ultimul act transandu-se decisiv in prelungiri, cand Andres Iniesta a fructificat cu sange rece o pasa inspirata trimisa de Cesc Fabregas.