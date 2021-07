Thierry Henry primește lecții de tenis din partea unicului Roger Federer: cum joacă tenis fostul atacant al Barcelonei

Eliminarea dureroasă din turneul de la Wimbledon nu l-a doborât pe Roger Federer, aflat la a 22-a participare în cea mai prestigioasă competiție de tenis din istoria sportului.

Învins la zero în ultimul set al meciului jucat cu Hubert Hurkacz - o premieră negativă în palmaresul celui mai titrat tenismen al Wimbledonului - Roger Federer a intrat în vacanță și se află pe insula Losinj din Croația, unde le predă fetițelor sale gemene primele lecții de tenis.

Alături de Thierry Henry pe un teren de zgură, Roger Federer s-a antrenat cot la cot cu legenda clubului de fotbal Arsenal Londra și cu fiica sa, Myla. Federer i-a oferit feedback Mylei Rose, lăudându-i forehandurile executate și fiind surprins de camere spunându-i: "Bună treabă, Myla!", notează Essentially Sports.

În timp ce își petrece timp prețios alături de familie, Roger Federer a pus umărul la fondarea academiei de tenis lansate de antrenorul său, Ivan Ljubicic în Croația.

Roger followed by Thierry Henry and Mila in a little and funny training in Croatia ???????????????? #federer

???? by saqueace from hkresic pic.twitter.com/zwcN14YV1c