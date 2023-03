"Am vrut o întâlnire cu consiliul de administraţie (al circuitului) şi nu am obţinut-o. Niciun răspuns, nimic, doar tăcere", le-a declarat Kostyuk reporterilor.

Săptămâna trecută, Lesia Tsurenko a afirmat că mai multe jucătoare ucrainene au făcut această cerere. Ea s-a retras chiar înainte de a o înfrunta pe belarusa Aryna Sabalenka, la turneul de la Indian Wells (California), explicând ulterior că a suferit un "atac de panică'' în urma unei discuţii cu conducătorul WTA despre consecinţele invaziei ruse în ţara sa.

Marta Kostyuk (locul 38 mondial) a refuzat să dezvăluie problemele pe care ea, Lesia Tsurenko şi compatrioatele sale doreau să le discute cu responsabilii WTA: "Înainte de a avea o întâlnire, nu cred că este o idee bună să vorbim despre asta".

La Miami, ucraineanca a fost nevoită să o înfrunte în turul secund pe Anastasia Potapova (locul 26 WTA). La finalul unui meci sub o tensiune ridicată, care s-a desfăşurat totuşi fără incidente, rusoaica s-a impus cu 6-1, 6-3, calificându-se în turul următor, unde o va avea ca adversară pe americana Coco Gauff (locul 6).

Anastasia Potapova i-a înfuriat pe ucraineni săptămâna trecută la Indian Wells, după ce a intrat pe teren îmbrăcată cu tricoul clubului de fotbal Spartak Moscova. Acest lucru a fost văzut ca un semn de susţinere pentru ţara sa în conflictul din Ucraina, atrăgându-şi un avertisment oficial din partea WTA.

"Sunt multe lucruri cu care nu sunt de acord din ceea ce face WTA. Nu va schimba nimic. Orice aş spune, voi culege multă ură. Dar un avertisment? Nu face nimic. Poţi suspenda pe cineva, nu ştiu. Nu pot comenta asta, e doar ciudat", a spus Marta Kostyuk.

No handshake between Kostyuk and Potapova, as expected ???? pic.twitter.com/ejzwGEl2VF