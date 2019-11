Romania a ramas cu doar doua jucatoare in top 100 WTA: Simona Halep (locul 4) si Sorana Cirstea (locul 74).

Simona Halep si Sorana Cirstea au ramas singurele jucatoare din Romania prezente in top 100 WTA. Incepand de luni, 25 noiembrie, Irina Begu a cazut o pozitie in ierarhia mondiala, cazand pe locul 101.

Cu 5462 de puncte, Simona Halep va incheia sezonul 2019 pe locul 4 WTA, iar lucrul acesta confirma faptul ca jucatoarea din Constanta va avea parte de trageri la sorti favorabile in marile turnee ale stagiunii 2020. O clasare pe locul 4 inseamna ca Simona Halep nu se va putea duela cu nicio jucatoare din top 3 mai devreme de faza semifinalelor la niciun Grand Slam.

2 jucatoare din Romania in top 100 WTA, 9 in top 200



Sorana Cirstea, locul 74 cu 822 de puncte WTA va avea la randul sau accesul garantat pe tabloul principal al primului Grand Slam al anului viitor, Australian Open. Cirstea se afla insa la o distanta de 1042 de puncte de cea mai buna clasare bifata in cariera, locul 21 in anul 2013.

Intre locurile 100-200 WTA, Romania are sapte jucatoare: Irina Begu, Mihaela Buzarnescu, Patricia Tig, Monica Niculescu, Ana Bogdan, Irina Bara si Gabriela Ruse. Cele mai apropiate jucatoare de reintrarea in top 100 WTA sunt Irina Begu (101 WTA), Mihaela Buzarnescu (110 WTA) si Patricia Tig (locul 111 WTA).

Serena Williams va incheia anul 2019 pe locul 10 WTA



La varf, situatia este dominata de Ashleigh Barty, urmata de Karolina Pliskova si Naomi Osaka. In top 5 mai intra Simona Halep si Bianca Andreescu, urmate de Svitolina, Kvitova, Bencic si Bertens. Serena Williams este cea care intregeste top 10 WTA.

Serena Williams a inregistrat un progres constant in ultimii doi ani in ceea ce priveste clasamentul final WTA. Dupa ce in 2017 a terminat sezonul pe locul 22, Serena a urcat pana pe 16 la sfarsitul lui 2018, iar in acest an finalista de la Wimbledon si US Open va incheia a zecea.