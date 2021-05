Tenisul romanesc atinge borne istorice! Romania va avea un numar record de jucatori participanti la Roland Garros: 16. Adversarii romanilor din calificari 

Romania va avea un numar record de jucatori participanti la Roland Garros in acest an.

Moment istoric pentru tenisul romanesc: in ciuda absentei Simonei Halep, Romania isi va egala recordul de jucatori participanti la turneul de la Roland Garros, 16, dintre care 15 apartin circuitului WTA. In proba de simplu, tara noastra va avea cinci reprezentante: Sorana Cirstea (61 WTA), Patricia Tig (63 WTA), Irina Begu (74 WTA), Ana Bogdan (102 WTA) si Mihaela Buzarnescu (173 WTA), informeaza jurnalistul Daniel Radu.

In calificari, Irina Bara, Jaqueline Cristian, Alexandra Dulgheru, Gabriela Ruse, Monica Niculescu, Gabriela Talaba si Laura Paar vor incerca accederea pe tabloul de simplu al Grand Slam-ului parizian, in vreme ce la dublu Monica Niculescu va face pereche cu Jelena Ostapenko, Raluca Olaru, cu Nadia Kichenok, Irina Begu, cu Nadia Podoroska, Andreea Mitu, cu Yulia Putintseva, iar Mihaela Buzarnescu, cu Patricia Tig.

In proba masculina, Marius Copil (227 ATP) este singurul roman care are sanse la un meci jucat pe tabloul principal in acest an la Roland Garros, pe cand la dublu Horia Tecau este calificat direct in turneul propriu-zis, unde va face echipa cu campionul en-titre, Kevin Krawietz.

Lista completa a meciurilor pe care le vor juca romanii in calificarile Roland Garros 2021



Gabriela Ruse (174) – Aubane Droguet (731)

Laura Paar (243) – Nuria Parrizas Diaz (165)

Gabriela Talabă (210) – Yuan Yue (263)

Monica Niculescu (175) – Ysaline Bonaventure (126)

Jaqueline Cristian (152) – Louisa Chirico (408)

Marius Copil (227) – Marcelo Tomas Barrios Vera (230)

Toti jucatorii care se vor califica pe tabloul principal al probelor de simplu la Roland Garros vor incasa un cec in valoare de 60,000 de euro, pe cand un prim meci jucat in turneul de dublu aduce cu sine o rasplata de 11,500 de euro.

Qualifying Draw at Roland Garros. Notable names in the draw: Zvonareva, Errani, Osorio Serrano, Konjuh, Sherif, Pironkova, Danilovic, McNally, Niculescu, Vandeweghe, Gadecki.#RG21 pic.twitter.com/jh9kC0V5y2 — WTA Insider (@WTA_insider) May 23, 2021