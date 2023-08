Elina Svitolina (28 de ani, 27 WTA) a obținut a doua victorie, în trei săptămâni, în detrimentul Victoriei Azarenka (34 de ani, 19 WTA). Partida s-a jucat în ziua în care bielorusa a împlinit 34 de ani.

Ucraineanca a pătruns în faza optimilor de finală ale turneului WTA 500 de la Washington, în urma unei partide extrem de disputate, încheiate scor 7-6 (2), 6-4.

Cu trei săptămâni înainte de acest meci din SUA, Azarenka pierdea în fața Svitolinei, în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la Wimbledon, scor 6-2, 4-6, 6-7 (9), într-un meci pe care ucraineanca l-a încheiat cu o revenire incredibilă, reușind să câștige 7 din ultimele 9 puncte jucate.

S-au înregistrat 17 break-uri în acest duel, în care game-urile ținute cu serviciul au fost de o raritate incredibilă într-un meci de tenis profesionist.

Closing out the win with a winner ???? @ElinaSvitolina picks up the 7-6(2), 6-4 win over Azarenka. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/YMfqNqEjN0

Pentru prima dată în circuitul WTA, fanii au fost înștiințați de oficialii turneului că nu va exista o strângere de mână între cele două jucătoare, la finalul partidei, contrar obișnuinței impuse în tenis.

Mesajul a fost publicat pe tabelă, la sfârșitul primului set. Svitolina și Azarenka nu și-au strâns mâinile, la fileu, dar spectatorii nu au huiduit nicio jucătoare.

La conferința de presă organizată după meci, bielorusa Victoria Azarenka s-a declarat deranjată de faptul că jurnaliștii au întrebat-o din nou despre acest aspect, care a făcut-o să fie huiduită, la Londra, în urmă cu trei săptămâni.

No booing after Elina Svitolina & Victoria Azarenka match in Washington.

This is how it should’ve been at Wimbledon.

The tournament making a statement about the no handshake was the right decision.

No one was booed & both women got the respect they deserved. pic.twitter.com/6KgNh1fwVI