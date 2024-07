Gafă la ceremonia de deschidere de la JO 2024. Coreea de Sud, confundată cu Coreea de Nord

În timp ce delegaţia sud-coreeană sosea cu barca pe Sena ca a 48-a naţiune participantă, prezentatorii au prezentat-o ca „Republica Populară Democrată Coreeană” în franceză, apoi «Democratic People's Republic of Korea» în engleză, folosind în ambele limbi numele oficial al Coreei de Nord, ţara cu care Seulul este încă în război.

Ministerul sud-coreean al Sportului ”regretă anunţul făcut în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris, în timpul căreia delegaţia sud-coreeană a fost prezentată drept echipa Coreei de Nord”, se arată într-un comunicat.

Jang Mi-ran, ministru adjunct al sportului şi campioană olimpică la haltere în 2008, a solicitat o întâlnire cu preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, pentru a discuta această chestiune.

Ministerul Sportului a cerut, de asemenea, Ministerului Afacerilor Externe să ”protesteze ferm în faţa părţii franceze” cu privire la această chestiune.

