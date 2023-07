Dramatism în optimea de finală bieloruso-ucraineană disputată pe iarba londoneză. Victoria Azarenka a cedat lupta cu Elina Svitolina, deși a condus-o cu 7-4 în maxi tiebreak-ul setului decisiv.

Sportiva ucraineană a avut un final de meci formidabil, în care a câștigat 7 din ultimele 9 puncte, reușind calificarea într-un sfert de finală în care o va întâlni pe ocupanta locului 1 mondial, Iga Swiatek, din Polonia.

????️ "What can I say about crowd? There is nothing to say. She doesn't want to shake hands with Russian/Belarusian people. I respected her decision. What should I have done, stayed and waited? There is nothing I could do that would be right. I did what I thought was respectful." pic.twitter.com/88pKYBhYM0