Partida dintre Novak Djokovic și Casper Ruud a fost una extrem de tensionată. În ciuda faptului că a pierdut primul set, sârbul a reușit să revină puternic în al doilea set, câștigându-l într-un mod dominant în doar 39 de minute, cu un scor de 6-1. Acest lucru părea să indice o revenire a lui Djokovic, iar mulți se așteptau să continue să domine și în setul decisiv.

Totuși, setul decisiv a fost plin de răsturnări. Novak Djokovic a condus cu 4-1, dar Casper Ruud a reușit să revină și să egaleze. Momentul cheie al meciului a venit în momentul în care liderul mondial ATP a fost la serviciu, având un avantaj de 40-0.

Cu toate acestea, a comis câteva erori, oferindu-i lui Ruud trei mingi de meci. Chiar dacă Novak Djokovic a salvat două dintre acestea, o dublă greșeală în momentul decisiv a încheiat partida în favoarea norvegianului.

Casper Ruud derrotou Djokovic pela primeira vez na carreira para se apurar para a final do Masters de Monte-Carlo ???? pic.twitter.com/8HLcki4BKL

În finala turneului, Casper Ruud se va confrunta cu Stefanos Tsitsipas, care a reușit să treacă de Jannik Sinner în cealaltă semifinală.

64 players began. Only two remain ????

Who will capture the 2024 #RolexMonteCarloMasters title? pic.twitter.com/V6XZ6fZhkL