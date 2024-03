Ruud s-a impus în fața lui Luca van Assche în trei seturi. Primul set l-a obținut la tie-break [7-6(5)], l-a pierdut pe al doilea (1-6), pentru ca apoi să închidă partida cu 6-1 în decisiv.

Nemulțumirea lui Ruud a venit la finalul setului doi, moment în care l-a certat pe arbitrul de scaun, nemulțumit fiind de condițiile oferite de organizatori jucătorilor.

Sportivul norvegian a fost deranjat de lipsa prosoapelor, a apei reci și a unui scaun adecvat pentru schimbarea echipamentului. Umiditatea ridicată de la Miami, accentuată de cele două zile de ploaie anterioare, alături de vânt, au creat condiții dificile pe teren, iar lipsa unor facilități de bază a fost picătura care a umplut paharul.

"Nu am avut prosoape, nu am avut apă rece, doar un scaun de plastic pentru a ne schimba. Asta e o glumă! Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că organizatorii sunt prea zgârciți să ofere condiții decente pentru jucători. Jucătorii vin aici an de an să joace, să facă spectacol în fața a zeci de mii de oameni, iar apoi suntem tratați astfel", a spus Ruud.

Casper not happy with the tournament service. I always get the feeling that Stef is not feeling well in Miami either; the heat, wind and high humidity are bothering him and the players are obviously not being treated adequately either. pic.twitter.com/TwK4v5o1Ka