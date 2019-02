Surpriza! Cu ce se ocupa acum Radwanska, dupa ce s-a retras din tenis // FOTO

Agnieszka Radwanska, in varsta de 29 de ani, s-a reorientat rapid dupa retragerea din tenis. Jucatoarea din Polonia a trecut de la terenul de tenis direct pe ringul de dans.

Radwanska si-a anuntat retragerea din tenis in luna noiembrie a anului trecut, iar in 2019 va debuta deja in televiziune si va fi protagonista show-ului “Dansand cu starurile”, emisiune care se va difuza in Polonia din martie.

"Aga" a publicat mai multe fotografii din sala de pregatire a coregrafiilor si si-a exprimat entuziasmul pentru urmatoarea perioada din viata sa.

Ea a renuntat la tenis din cauza problemelor de sanatate care i-au pus numeroase piedici in procesul de a reveni in elita tenisului mondial.

Radwanska a ajuns cel mai sus in clasamentul mondial in 2012, cand s-a aflat pe locul secund in ierarhia WTA. Aga are in palmares finale la Wimbledon si Turneul Campioanelor, doua semifinale la Australian Open si un sfert de finala la Roland Garros.