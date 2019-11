Pique sau Shakira? Cine aduce mai multi bani in casa :))

Aceasta este o disputa des intalnita in familile in care ambii membrii sunt recunoscuti la nivel mondial.

Pique a vorbit la un moment dat despre averea sa si uimea la o televiziune din Spania.

"Am mai multi bani in conturi decat bugetul celor de la Espanyol Barcelona".

Pique incaseaza anual din salariul de la Barcelona, reclame si business-uri 56 de milioane de dolari, dar Shakira are in cont nu mai putin de 350 de milioane potrivit unor estimari.

Albume, reclame si 12 milioane de dolari pentru aparitia in jurul de la "The Voice", atarna greu in jurul cantaretei.

Se spune ca artista incaseaza lunar aproximativ 4 milioane de dolari, dar Pique vine tare din urma. Acesta a devenit un om de afaceri in toata regula.

Jocuri video, ochelari de soare si mancare eco-friendly, Pique s-a bagat in toate afacerile la moda ale momentului, iar fondul de investitii din care face parte se ridica la peste 15 miliarde de dolari.

N-ar fi de mirare chiar ca dupa retragere Pique sa devina un om important in conducerea formatiei de pe Camp Nou.

Asadar, Shakira conduce momentan in ierarhia banilor din familie, dar Pique vine puternic din urma.