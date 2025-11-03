GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, pe urmele Serenei Williams, în tenis: a lăsat rezultatele să decidă și va atinge o bornă uluitoare

Sorana C&icirc;rstea, pe urmele Serenei Williams, &icirc;n tenis: a lăsat rezultatele să decidă și va atinge o bornă uluitoare Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

De neoprit: Sorana Cîrstea va împlini 36 de ani în circuitul WTA.

TAGS:
Serena WilliamsTenis WTAretragereSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani, 44 WTA) a luat decizia de a continua în circuitul profesionist de tenis. În 2026, sportiva din România va ajunge la al 21-lea sezon în WTA.

Semifinalistă la Osaka și sfertfinalistă la Hong Kong, Sorana Cîrstea a anunțat decizia după sfertul de finală pierdut cu Leylah Fernandez, vineri, 31 octombrie.

Sorana Cîrstea, ținută în activitate de rezultatele obținute în 2025

„Tot ce fac, fac cu dragoste, pasiune și cu toată inima. La începutul anului, credeam că acesta va fi ultimul meu sezon, însă datorită modului în care am evoluat, voi juca și în 2026”, a spus Sorana Cîrstea pentru South China Morning Post.

„Nu știam cum voi reveni după accidentare și nu mă așteptam să joc la acest nivel, mai ales în ultima parte a sezonului. Sunt plăcut surprinsă, însă știu că am muncit din greu și e grozav că totul merge bine,” a adăugat jucătoarea care va împlini 36 de ani în luna aprilie.

Cu a doua parte a sezonului 2024 ratată complet, din cauza unei accidentări care a forțat-o să se supună unei intervenții chirurgicale, Sorana Cîrstea a avut parte de o revenire incredibilă în 2025.

A câștigat cel mai important titlu al carierei, chiar la dublu, o probă în care nu mai activase constant de mult timp - în turneul WTA 1000 de la Madrid, alături de Anna Kalinskaya -, dar și cel de-al treilea trofeu în proba individuală, pe hardul de la Cleveland.

În proba de simplu, Sorana Cîrstea a câștigat 30 din cele 50 de meciuri oficiale disputate, ajungând pe locul 44 WTA la nici trei luni de la momentul în care se afla în afara top 110 WTA.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea hong kong 2025 retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea ajunge în 2026 la 21 de sezoane în WTA în 36 de ani de viață

Pe urmele Serenei Williams, care a fost jucătoare profesionistă timp de 27 de ani, Sorana Cîrstea a confirmat că s-a răzgăndit asupra deciziei de a se retrage definitiv la finalul actualei stagiuni.

În februarie 2025, cu ocazia Openului Transilvaniei, Sorana Cîrstea afirma că doar rezultatele o pot păstra în circuitul profesionist de tenis feminin, lucru care s-a întâmplat.

„Probabil, anul acesta va fi ultimul meu sezon. Rezultatele vor decide. Dacă nu voi ajunge unde îmi doresc - în top 30, top 20 -, probabil că va fi ultimul an.

Dar, în același timp, mă simt tânără. Am acest atu față de Simona: sunt sănătoasă în momentul de față.

Și iubesc tenisul. Îmi place să fiu pe teren și sper să lungesc cât de mult se poate cariera, dar prin rezultate,” spunea Sorana Cîrstea, în timpul Transylvania Open 2025.

Situată pe locul 44 al clasamentului mondial în ultimele săptămâni ale sezonului, Sorana Cîrstea are garantat locul pe tabloul principal al Openului Australian, primul turneu major al anului 2026.

Serena Williams

  • Serena williams 01
×
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele
Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele
ULTIMELE STIRI
Farul Constanța &ndash; Csikszereda, LIVE TEXT, de la ora 17:30: Zicu, presiunea devine sufocantă!
Farul Constanța – Csikszereda, LIVE TEXT, de la ora 17:30: Zicu, presiunea devine sufocantă!
Sunderland - Everton, ora 22:00, LIVE pe VOYO. Meciul care &icirc;nchide etapa #10 din Premier League
Sunderland - Everton, ora 22:00, LIVE pe VOYO. Meciul care închide etapa #10 din Premier League
Scapă Genoa lui Dan Șucu de ultimul loc &icirc;n Serie A? Sassuolo - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro
Scapă Genoa lui Dan Șucu de ultimul loc în Serie A? Sassuolo - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro
Petrolul &ndash; FC Botoșani, LIVE TEXT, de la ora 20:30: testul maturității pentru moldoveni
Petrolul – FC Botoșani, LIVE TEXT, de la ora 20:30: testul maturității pentru moldoveni
Budescu, fotbalistul cu &bdquo;tricoul cu burtă&ldquo;, pe drumuri: se alege praful de echipa unde a jucat
Budescu, fotbalistul cu „tricoul cu burtă“, pe drumuri: se alege praful de echipa unde a jucat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: &rdquo;De data asta a reușit&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: ”De data asta a reușit”

Revoluția lui Contra! Șeicii se &icirc;ntreabă: A venit cu o baghetă magică? Cum a transformat o echipă de coșmar

"Revoluția" lui Contra! Șeicii se întreabă: "A venit cu o baghetă magică?" Cum a transformat o echipă de coșmar



Recomandarile redactiei
Budescu, fotbalistul cu &bdquo;tricoul cu burtă&ldquo;, pe drumuri: se alege praful de echipa unde a jucat
Budescu, fotbalistul cu „tricoul cu burtă“, pe drumuri: se alege praful de echipa unde a jucat
Antrenorul revelației din Superligă vrea să se retragă: &rdquo;Vreau să mă deconectez&rdquo;
Antrenorul revelației din Superligă vrea să se retragă: ”Vreau să mă deconectez”
Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Costel Pantilimon a dezvăluit cine au fost idolii săi din copilărie. Doi rom&acirc;ni alături de Gianluigi Buffon
Costel Pantilimon a dezvăluit cine au fost idolii săi din copilărie. Doi români alături de Gianluigi Buffon
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută
Alte subiecte de interes
&bdquo;At&acirc;t știau toți despre mine: că eram o vacă grasă&rdquo; Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile c&acirc;rcotașilor
„Atât știau toți despre mine: că eram o vacă grasă” Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile cârcotașilor
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci l&acirc;ngă Serena Williams la JO 2024
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci lângă Serena Williams la JO 2024
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai &icirc;nalt nivel și portarul rom&acirc;n pe care &icirc;l remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!