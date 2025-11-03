Sorana Cîrstea (35 de ani, 44 WTA) a luat decizia de a continua în circuitul profesionist de tenis. În 2026, sportiva din România va ajunge la al 21-lea sezon în WTA.

Semifinalistă la Osaka și sfertfinalistă la Hong Kong, Sorana Cîrstea a anunțat decizia după sfertul de finală pierdut cu Leylah Fernandez, vineri, 31 octombrie.

Sorana Cîrstea, ținută în activitate de rezultatele obținute în 2025

„Tot ce fac, fac cu dragoste, pasiune și cu toată inima. La începutul anului, credeam că acesta va fi ultimul meu sezon, însă datorită modului în care am evoluat, voi juca și în 2026”, a spus Sorana Cîrstea pentru South China Morning Post.



„Nu știam cum voi reveni după accidentare și nu mă așteptam să joc la acest nivel, mai ales în ultima parte a sezonului. Sunt plăcut surprinsă, însă știu că am muncit din greu și e grozav că totul merge bine,” a adăugat jucătoarea care va împlini 36 de ani în luna aprilie.

Cu a doua parte a sezonului 2024 ratată complet, din cauza unei accidentări care a forțat-o să se supună unei intervenții chirurgicale, Sorana Cîrstea a avut parte de o revenire incredibilă în 2025.

A câștigat cel mai important titlu al carierei, chiar la dublu, o probă în care nu mai activase constant de mult timp - în turneul WTA 1000 de la Madrid, alături de Anna Kalinskaya -, dar și cel de-al treilea trofeu în proba individuală, pe hardul de la Cleveland.

În proba de simplu, Sorana Cîrstea a câștigat 30 din cele 50 de meciuri oficiale disputate, ajungând pe locul 44 WTA la nici trei luni de la momentul în care se afla în afara top 110 WTA.