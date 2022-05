Stakhovsky îi răspunde răspicat lui Nadal, pe tema Wimbledon: „Rafa, spune-mi și mie cât de drept ți se pare că ucrainenii mor”

Sergiy Stakhovsky (36 de ani) i-a replicat fostului coleg din circuitul ATP, Rafael Nadal, în urma declarației făcute de tenismenul spaniol, înaintea primului său meci la Madrid.

Întrebat de jurnaliștii iberici despre decizia organizatorilor competiției de Grand Slam de la Wimbledon de a interzice participarea rușilor și bielorușilor, Rafael Nadal a declarat că dezaprobă hotărârea, menționând, la fel ca Simona Halep, că aceștia nu poartă nicio vină în războiul dus de Armata Rusă în Ucraina, la ordinele președintelui Vladimir Putin.

„Rafa, am concurat împreună. Ne-am înfruntat în circuit. Te rog să-mi spui cât de drept e că jucătorii ucraineni nu se pot întoarce acasă?



Cum e corect că ai noștri copii nu pot juca tenis? Cât de drept e că ucrainenii mor?”, a fost replica tenismenului ucrainean retras din activitate și înrolat în armată, Sergiy Stakhovsky.

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU

„Cred că e foarte nedrept față de colegii mei ruși. Nu e vina lor pentru ceea ce se întâmplă în război. Vorbind despre colegi, nu știu ce să spun, îmi pare rău pentru ei. Mi-aș fi dorit să nu fie așa.

E o situație foarte complicată pentru jucătorii ruși. Se întâmplă multe lucruri între Rusia și Ucraina, iar, în final, ce se întâmplă în sportul nostru nu are nicio importanță, când vedem oameni murind, suferind și aflându-se în situația rea în care se află cei din Ucraina,” a declarat Rafael Nadal, într-o conferință de presă organizată la Madrid.

Rafael Nadal weighs in on Wimbledon's decision to ban Russian & Belarusian players:

"I think it's very unfair of my Russian colleagues. It's not their fault what's happening in this moment with the war."

"The government gave a recommendation... they didn't force them to do it" pic.twitter.com/0IPYzWwANg