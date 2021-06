"Sper sa nu se intample asta!" Declaratiile care i-au pus pe ganduri pe fanii lui Andy Murray. Ce a spus scotianul

Andy Murray si-a pus suporterii pe ganduri.

Tenismanul britanic Andy Murray (119 ATP), fost numar unu mondial, spera ca actuala editie a turneului de Mare Slem de la Wimbledon (28 iunie - 11 iulie) sa nu fie si ultima pentru el, in conditiile in care s-a confruntat cu numeroase accidentari care l-au impiedicat sa mai joace, scrie DPA.

Murray (34 ani), care a castigat de doua ori acest turneu (2013, 2016), a primit un wildcard din partea organizatorilor pentru a putea intra in competitia londoneza, care anul trecut nu s-a disputat din cauza pandemiei de coronavirus, si la care nu a participat in 2018 si 2019 din cauza problemelor de sanatate.

"Pentru mine nu este atat de important cum ma voi simti, cat faptul ca sper ca aceasta editie sa nu fie si ultima la care particip. La asta ma gandesc. Nu vreau sa fie ultima mea prezenta la Wimbledon, cu siguranta vreau sa mai joc, nu vreau sa ma opresc acum, ci doresc sa-mi continui cariera. M-am confruntat cu numeroase accidentari in ultimii ani, deci nu stiu ce va fi maine. De aceea voi juca fiecare meci ca si cand ar fi ultimul pentru mine", a afirmat Murray.

Asa cum se stie, Murray s-a retras, la inceputul lunii, de la turneul pe iarba programat intre 5-13 iunie la Nottingham (Anglia), de categoria ATP Challenger, nefiind inca pregatit sa revina in competitie. Apoi el a fost eliminat in optimi la Queen's Club (Londra). Triplul campion de Mare Slem, Murray a ajuns pe locul 119 in clasamentul ATP, dupa o lunga perioada in care s-a luptat cu probleme de sanatate, fiind supus unor interventii chirurgicale la sold.

Andy Murray a dorit initial sa obtina un wildcard pentru turneul de la Roland Garros, dar ulterior a decis sa sara peste sezonul pe zgura, pentru a se concentra pe revenirea sa in competitiile pe iarba, in vederea participarii la turneul de Mare Slem de la Wimbledon.