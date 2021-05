O prima victorie importanta impotriva pandemiei: anulate pentru doi ani la rand, marile turnee ATP si WTA de la Indian Wells au fost reprogramate pentru luna octombrie

Turneele ATP si WTA de la Indian Wells vor avea loc in luna octombrie a acestui an.

Daca lumea tenisului a fost puternic afectata de-a lungul sezonului 2020, sezonul in curs a programat mai multe turnee, oferind semne de revenire. Circuitele ATP si WTA sunt tot mai aproape de revenirea la normalitate, dupa desfasurarea primelor turnee cu spectatori in tribune; in plus, o veste importanta a insuflat multa speranta in randul iubitorilor tenisului: turneul de la Indian Wells va fi organizat, in cele din urma, in acest an, in luna octombrie.

In luna martie a acestui an, competitiile ATP Masters si WTA 1000 de la Indian Wells, California au fost anulate pentru al doilea an consecutiv, dar reprezentantii celor doua circuite au gasit o cale pentru a acomoda turneul american cu prestigiu - anumite voci il poreclesc 'al cincilea turneu de mare slem al anului - in tarziul acestei stagiuni.

BNP Paribas Open confirms that prize money for rescheduled 2021 event in October will be full, regular prize money for men & women — Christopher Clarey (@christophclarey) May 20, 2021

O alta veste incurajatoare pentru jucatori e ca premiile totale vor fi acordate in proportie de 100%, urmand sa nu fie reduse din motive pandemice, informeaza editorialistul The New York Times, Christopher Clarey.

Directorul ATP, Andrea Gaudenzi a spus: "De la reluarea circuitului, in august 2020, a fost nevoie sa abordam programarea calendarului cu agilitate, incercand sa punem in scena cat mai multe turnee cu putinta. Toata lumea din sportul nostru a simtit lipsa turneului BNP Paribas Open de la Indian Wells in ultimii doi ani, deci intoarcerea sa e minunata pentru tenis. Programul e extrem de incarcat si as vrea sa le multumesc tuturor organizatorilor, aceste schimbari aduc un beneficiu sportului," au fost cuvintele italianului.

Simona Halep a castigat competitia de la Indian Wells in 2015, cand trecea in finala de sarboaica Jelena Jankovic.