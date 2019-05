Starul lui Man.City DAT AFARA de sotie dupa ce a aflat ca o inseala: "E un SOBOLAN!" FOTO

Kyle Walker e aproape de titlu cu Manchester City, insa acasa are probleme mari.

Kyle Walker a fost dat afara din casa de 4 milioane de euro de catre sotie, dupa ce aceasta a aflat ca jucatorul o inseala cu o vedeta de reality TV din Marea Britanie, Laura Brown.

Femeia in varsta de 30 de ani a povestit cu lux de amanunte in presa despre aventura ei cu fotbalistul milionar al lui Manchester City.

"Ma simteam folosita de Kyle pentru ca era este bogat si faimos. Doar pentru ca e bogat a considerat ca poate sa ma foloseasca dupa bunul plac. Intr-o noapte, pur si simplu am decis ca lucrul corect este sa-i spun sotiei sale ce face Kyle. I-am scris: Kyle e un sobolan! A fost tot timpul amuzant si un tip de treaba, dar cand am aflat ca e insurat si are copii am decis sa nu ma mai vad cu el. A fost impreuna cu sotia de mult timp, nu are nicio scuza", a povestit Laura.

Kyle Walker este impreuna de mai multi ani cu frumoasa Annie Kilner, cea care i-a daruit trei copii. Fotbalistul s-a mutat intr-un apartament cu chirie din casa de 4 milioane de euro in care locuiau impreuna.

LAURA BROWN, VEDETA TV IN ANGLIA. VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO