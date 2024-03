Pentru Simona Halep principalul scop la Miami Open, premii totale de 8,9 milioane de dolari, îl reprezintă, așa cum a spus la plecarea din România, o verificare a nivelului de joc pe care poate miza după o lungă pauză din competițiile oficiale.

Un alt obiectiv îl constituie urcarea pe treptele ierarhiei WTA - vedeți mai jos calculele și pragul până unde poate ajunge dubla campioană de Grand Slam, revenit în circuit după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus pedeapsa de la patru ani la nouă luni.

Nu trebuie puse la index nici premiile în bani. Din punct de vedere financiar, Miami Open e o mină de aur. Doar pentru prezența în primul tur la competiția marcată în trecut de performanțele lui Steffi Graf sau Serena Williams (VEZI AICI STATISTICA) o jucătoare își poate mări conturile cu 23.250 de dolari. Campioana ia un cec de 1,1 milioane de dolari!

În cazul în care Simona Halep va reveni impresionant în circuitul WTA și va atinge minimum faza sferturilor, la Miami, românca ar urma să urce până în preajma pozițiilor 320 - 325 WTA. O semifinală la Miami ar putea să o urce pe Simona Halep chiar în top 200 WTA, după un singur turneu jucat, în timp ce o finală pierdută ar urca-o până în zona locurilor 100 - 115 WTA.

