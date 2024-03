De ce n-a plecat încă Florinel Coman de la FCSB! Dezvăluirea făcută de Victor Becali

Totuși, în ciuda evoluțiilor bune la echipa de club, Coman nu reușește să se ridice la același nivel și la echipa națională, iar Victor Becali este de părere că acesta este principalul impediment în calea unui transfer al lui Coman în străinătate.

"Coman are un alt agent. El are o clauză de reziliere... Cu toate astea, n-am văzut așa să (n.r. - adică nu prea există interes pentru jucător)... pentru că foarte importante sunt și meciurile astea de la națională și Coman, în ciuda evoluțiilor pe care le are la club, că are evoluții foarte bune la FCSB, la națională n-a reușit să se impună.

Sigur că poate (n.r. - pleca într-un campionat puternic), pentru că jucătorii aceștia vor fi urmăriți la Campionatul European, dar nu cred că se va face ceva înainte de Euro”, a spus Victor Becali, la Digisport.

Coman a fost dorit de un club din Argentina, dar a refuzat

În lună cu aproximativ o lună și jumătate, Gigi Becali a dezvăluit că a avut o ofertă concretă pentru aripa stângă de la un club din Argentina, însă Florinel Coman nici n-a vrut să audă.

„Am avut ofertă pentru Coman de cinci milioane de euro. Asta era clauza, cinci milioane de euro. Chiar acum trei zile, dar mi-a zis el că face cum zic eu. Eu i-am zis să-mi spună echipa, cică era o echipă din Argentina”, a spus patronul FCSB.

Cu 16 goluri și 9 pase decisive în 32 de partide disputate în toate competițiile, Coman traversează unul dintre cele mai bune sezoane din carieră.