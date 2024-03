Din cauza ploii, meciul cu Slone Stephens, din turul doi, s-a întins pe două zile. Romancâ nu i-a cedat decât trei game-uri câștigătoarei de Grand Slam, impunându-se cu 6-2, 6-1.

În turul trei, la câteva ore distanță, romanca a învins-o și pe Daria Kasatkina, favorită numărul 10 a competiției, în două seturi, 7-5, 6-2.

În primul set, daria Kasatkina a avut un avantaj de două game-uri, însă Sorana Cîrstea a revenit și de la acel moment nu a mai cetat controlul jocului, motiv pentru care rusoaica a avut un moment în care și-a vărsat nervii pe rachetă.

"The Romanians LOVE IT" ????????❤️ @sorana_cirstea fights back from two breaks down against Kasatkina before clinching the opening set. #MiamiOpen pic.twitter.com/C0Jewp0UUd

Cele două au fost adversare în sferturile de la Abu Dhabi, unde Daria Kasatkina s-a impus fără probleme, scor 6-2, 6-0.

În optimile de finală, favorita numărul 19 va juca împotriva câștigătoarei dintre Danielle Collins și Elina Avanesyan. Sorana Cîrstea a ajuns la ediția de anul trecut de la Miami Open până în semifinale, unde a fost învinsă de Petra Kvitova.

Into the Round of 16 again in Miami ????

Last year's semifinalist @sorana_cirstea defeats Kasatkina 7-5, 6-2 and will next face Collins or Avanesyan!#MiamiOpen pic.twitter.com/UdWpiWddiF