Sorana Cîrstea e sinceră după victoria de la Miami Open: ”Am greșit”

Sorana Cîrstea, numărul 24 WTA, s-a impus categoric în fața Dariei Kasatkina, care se situează pe locul 11 WTA. O oră și jumătate i-a luat româncei să o învingă pe rusoiacă.

Despre confruntarea de la Miami, Sorana Cîrstea a ținut să evidențieze faptul că a început slab, a făcut multe greșeli, dar și-a dat seama la momentul potrivit că trebuie să joace mai agresiv, fapt pentru care a schimbat soarta partidei.

”Mă bucur de revanșă. Sunt două revanșe destul de bine venite. Un început destul de slab din partea mea, am făcut foarte multe greșeli, iar la 3-0 pentru Kasatkina mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva, să joc mai agresiv, dar să nu mă grăbesc. Cred că de la 3-0 mi-am reglat jocul, atitudinea a fost bună, iar per total un meci bun din partea mea. Mă bucur că am terminat în două seturi, pentru că deși nu părea, era destul de cald.

Știu din propria experiență că ești frustrat când pierzi asemenea avantaj, de două break-uri. Trebuie să o iei de la capăt, să joci alte două seturi. Eu am început să joc mai bine, să fiu mai degajată, să dau drumul la lovituri. Ăsta este tenisul, aici e vorba de puterea mentală, să te concentrezi mereu și să nu te gândești la ce a fost.

Sunt o jucătoare căreia îi place să joace pe căldură. Suprafața este mai rapidă aici față de Indian Wells, acolo a fost destul de lentă. Sunt lucruri mărunte, dar la acest nivel fac diferența. Sunt foarte multe lucruri pe care omul din spatele televizorului nu le vede și poate sunt rezultate contradictorii, dar noi mereu ne adaptăm la alte condiții. Eu cred că sunt o jucătoare care se adaptează foarte repede și cred că am un atu aici.

Mi-a aduc aminte că am jucat cu Collins la Roma, acum câțiva ani, deci e clar că s-au schimbat multe. Voi vedea cine va câștiga și voi încerca să fac o tactică bună, dar mereu am crezut că trebuie să-mi impun jocul și să fiu agresivă, să fiu în controlul punctului”, a spus Sorana Cîrstea, potrivit DigiSport.

