Tenisul profesionist nu este pentru cei slab de înger, iar Ana Bogdan (30 de ani, 61 WTA) este cea mai grăitoare dovadă a acestei afirmații, în interiorul tenisului românesc, în acest an, alături de Sorana Cîrstea (33 de ani, 44 WTA).

Sportiva din Sinaia a reușit două reveniri extraordinare în ultimele 10 zile, reușind să le învingă pe Kaja Juvan și pe Anna Bondar, de la 0-4, respectiv 2-5, în setul decisiv.

În primul tur la Madrid, Bogdan a eliminat-o pe unguroaica Bondar, scor 4-6, 6-4, 7-6 (2), după 3 ore și 3 minute de joc, în ciuda faptului că adversara sa a avut trei game-uri consecutive în care s-a aflat la doar puncte distanță de victorie.

După ce a evitat „căderea în prăpastie” la limită, Ana Bogdan a dezvăluit secretul din spatele noii reveniri impresionante.

„A fost, într-adevăr, un meci foarte dur. Știam că așa va fi, pentru că e o jucătoare foarte bună. Am mai jucat cu ea, la începutul anului. Mă așteptam la asta.

La 2-5, mi-am spus să mă bucur de meci, indiferent de ce se întâmplă. Trebuie să joc câteva meciuri, pentru a-mi recăpăta ritmul, așadar nu am pus prea multă presiune asupra mea.

