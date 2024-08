Sorana Cîrstea a luat decizia finală! Ce se întâmplă în ultima parte a carierei sale

Sorana Cîrstea (34 de ani) nu va mai juca tenis în a doua jumătate a anului 2024.

Sportiva din Târgoviște, care a acuzat dureri cronice la nivelul picioarelor, în ultimele luni, a ales să treacă printr-o intervenție chirurgicală menită să îi reacorde libertatea de a juca tenis fără dureri.

Sorana Cîrstea s-a operat și va rata ultima parte a acestui sezon

În consecință, doctorii i-au recomandat să nu revină în circuit în ultimele luni ale actualei stagiuni. Sorana Cîrstea va rata US Open 2024, dar și turneele nord-americane și asiatice, programate în ultimul sfert al anului.

„Au trecut mai mult de șase luni în care m-am confruntat cu dureri serioase la picior. După ce am încercat toate metodele, dar nu am văzut vreo îmbunătățire, doctorii, împreună cu mine, am decis să mă supun unei operații.

Riscă ieșirea din top 50 WTA până la revenire

Vestea bună e că totul a decurs bine, dar vestea proastă e că voi rata restul sezonului. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și să ne revedem în 2025,” a scris Sorana Cîrstea, într-un mesaj publicat pe Instagram.

Sorana Cîrstea ocupă în prezent locul 39 în clasamentul WTA, fiind „racheta numărul unu” a României.

Sorana Cîrstea, elogiată de fostul antrenor al Simonei Halep: „O să ne dăm seama de adevărata ei valoare”