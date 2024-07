Sorana Cîrstea: "Durerea este insuportabilă!" Care este situația româncei și ce turnee va rata

Sorana Cîrstea a anunţat că nu va participa la trei turnee în această toamnă, datorită problemelor de sănătate.

Sorana Cîstea: ”Durerea este insuportabilă”

Este vorba despre turneele de la Washington, Toronto şi Cincinnati.

Sorana Cîrstea s-a confruntat cu mai multe probleme medicale în ultima perioadă care au făcut-o să anunțe o pauză îndelungată de la turnee.

Accidentările repetate au făcut-o pe Sorana Cîrstea, una dintre cele mai mari și prolifice jucătoare de tenis ale României, să ia o pauză de la turnee o vreme.

După eliminarea de la Wimbledon de pe 1 iulie, care se întâmpla în primul tur al competiției, tenismena nu a mai jucat niciun meci oficial.

Jucătoarea în vârstă de 34 de ani i-a ținut la curent pe fani printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Cîstea a explicat că absența sa a fost datorată unei afecțiuni numită fasceită plantară la picior. Mai mult, jucătoarea a anunțat o pauză din circuit cu termen nedefinit și că va rata turneele menționate anterior.

"În ultimele 5 luni am avut probleme cu fasceita plantară severă. Am făcut tot ce era posibil ca să joc şi să nu pierd turnee importante. Dar am ajuns la un punct în care durerea este insuportabilă, este foarte greu să mă antrenez şi singura soluţie rămasă este o perioadă mai lungă de pauză. Nu ştim în acest moment cât timp va dura recuperarea, dar voi face tot posibilul pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil", scria sportiva, în urmă cu două săptămâni.

”Din nefericire, accidentarea la picior nu prezintă semne de îmbunătăţire şi cu mare tristeţe trebuie să mă retrag de la turneele de la Washington, Toronto şi Cincinnati. Sper să revin pe teren cât mai curând podibil, deoarece îmi este dor să joc şi îmi este dor de fani. Îmbrăţişări pentru toată lumea”, a scris sportiva duminică, 28 iulie, în jurul orei prânzului, într-un "story" pe Instagram. VEZI GALERIA

Turneul de la Washington se va desfășura în perioada 29 iulie - 4 august, cel de la Toronto în perioada 6 - 12 august, iar cel de la Cincinnati între 13 și 19 august.