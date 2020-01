SOCANT | Care a fost rezultatul semifinalei dintre Serena Williams (38 de ani) si Amanda Anisimova (18 ani) 

Serena Williams, 38 de ani a invins-o in aceasta dimineata pe Amanda Anisimova (18 ani), scor 6-1, 6-1 in semifinalele turneului WTA de la Auckland. Partida a durat doar 44 de minute.

A fost cel mai dezechilibrat meci al inceputului de an in circuitul feminin, atat cat priveste varstele celor doua combatante, care formeaza o diferenta de douazeci de ani.



In finala, Serena Williams va juca impotriva americancei Jessica Pegula, care a trecut in penultimul act de Caroline Wozniacki, scor 3-6, 6-4, 6-0.

La dublu, Wozniacki si Serena Williams vor juca finala la Auckland. In ultimul act, dublul danezo-american va infrunta perechea formata din Asia Muhammad si Taylor Townsend.

Flawless performance ????@serenawilliams defeats Anisimova 6-1, 6-1 and secures her spot in the @asb_classic final! pic.twitter.com/umBhH6OHNd