SOC IN LUMEA TENISULUI! Dominika Cibulkova s-a retras la doar 30 de ani

Una dintre cele mai importante jucatoare ale deceniului, slovaca Dominika Cibulkova, a decis sa se retraga din sport

Vestea a venit la evenimentul de lansare al cartii sale "Tenisul este viata mea". Fostul numar 4 WTA nu si-a putut stapani lacrimile si a declarat ca accidentarile din ultimul an au macinat-o, iar decizia nu a fost una deloc usoara.

"Este sfarsitul carierei mele. Roland Garros a fost ultimul turneu la care am participat si apoi am inceput sa ma gandesc cum sa-mi inchei cariera. Cred ca este momentul perfect si acum abia astept ss vad ce-mi rezerva viitorul. As vrea să multumesc echipei mele si tuturor celor care au fost langa mine, m-au ajutat sau m-au aplaudat", a spus Cibulkova.

"Nu a fost o decizie usoara si nu a fost o hotarare pe care sa o iau peste noapte. Nu e ca si cum m-am trezit intr-o dimineata si am spus <<Nu vreau sa mai joc>>. A fost un proces lung, m-am gandit sa mă retrag inca de cand am jucat cu Azarenka, la Miami", a adaugat slovaca, vizibil emotionata.

Dominika Cibulkova a castigat 8 titluri, din 21 de finale disputate, si a castigat 14 milioane de dolari din tenis.

De asemenea, aceasta a tinut sa faca anuntul si printr-o postare pe Instagram unde a scris:

"Dupa cum stiti, nu am mai jucat la turnee de cateva luni. Ceea ce a inceput ca o problema persistenta la tendonul lui Ahile a devenit unul dintre cele mai dificile momente ale vietii mele – a trebuit sa decid ce sa fac cu cariera mea. După multă reflectie, după discuţii si sustinerea familiei, prietenilor si echipei mele, am decis in cele din urma ca nu voi mai reveni pe teren ca jucatoare. Este un moment plin de sentimente: tristete, teama de necunoscut, dar si entuziasm pentru ce imi va aduce viata”