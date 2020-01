DECLARATIA Simonei Halep care surprinde inainte de startul Australian Open | Obiectivul nu este castigarea unui turneu de mare slem! 

Din articol Simona Halep va avea doi antrenori in loja la Australian Open 2020

Simona Halep a efectuat deja primele antrenamente in complexul de tenis de la Melbourne.

Simona Halep a sosit la Melbourne, locatia primului turneu de mare slem la care va participa in acest an. Dupa o victorie si doua infrangeri la Adelaide, dintre care una in proba de dublu, Halep se apropie de primul meci la AO 2020, programat pentru data de 21 ianuarie.

Simona Halep a efectuat deja primele antrenamente in complexul Melbourne Park, fiind insotita de cei doi antrenori cu care colaboreaza in prezent, Darren Cahill si Artemon Apostu-Efremov.

Simona Halep va avea doi antrenori in loja la Australian Open 2020



"Simt presiunea. Darren mi-a spus ca pregatirea de dinainte de sezon nu are legatura doar cu aceasta luna, ci cu intreg anul. Asa ca am nevoie de meciuri. Obiectivul meu pentru 2020 este, desigur, un titlu de Grand Slam, pentru ca a inceput sa-mi placa. Prioritatea mea ramane Olimpiada. Chiar imi doresc o medalie, nici nu conteaza de care sau in ce proba, doar vreau una. Voi face tot ce-mi sta in putinta pentru a obtine una," a declarat Simona Halep.

Simona Halep va urca pe locul 3 in clasamentul WTA incepand de luni, 20 ianuarie, dar va ramane al patrulea cap de serie pe tabloul feminin de simplu al Openului Australian. Halep vs. Brady se joaca marti, 21 ianuarie si va fi transmis live text pe www.sport.ro.