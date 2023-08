Simona Halep, apărată de Andrei Pavel! Fostul antrenor al lui „Simo”, dezvăluiri despre regimul alimentar al sportivei

Pavel, care a fost și antrenorul sportivei în trecut, a exprimat dezamăgirea sa față de întârzierea luării unei decizii în cazul acesteia.Fostul tenismen a subliniat că Simona Halep a fost mereu o sportivă dedicată și că aceasta nu ar fi recurs la dopaj pentru a obține performanțe.

„Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte mult toată povestea asta cu dopingul”, a spus Andrei Pavel în podcastul SportCast.

Andrei Pavel a adăugat că, în timpul în care a fost antrenorul Simonei Halep, aceasta a avut întotdeauna un regim alimentar simplu și sănătos, subliniind că nu există nicio bază științifică pentru acuzațiile de dopaj.

„Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal. Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific.

Simona a trecut prin lucruri destul de nasoale, și pe terenul de tenis, și pe plan personal. Nu merită ce s-a întâmplat.

Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale”, a mai spus Andrei Pavel.