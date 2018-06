PROMISIUNEA lui Halep inainte de finala Roland Garros: "Voi face ASTA dupa ce se temina turneul"

Simona Halep le-a facut o promisiune jurnalistilor prezenti la conferinta ei de presa.

Romanca a spus ca va dezvalui secretul succesului ei dupa ce se va termina turneul de la Paris.

Halep a invins-o fara drept de apel pe Garbine Muguruza, in semifinala de la Roland Garros.

Este a treia oara cand romanca ajunge in finala de la Open-ul francez si se afla inca in cautarea unui trofeu de Grand Slam.

Pentru ca de la inceputul turneului Halep a avut probleme in primele seturi disputate cu adversarele sale, jurnalistii au intrebat-o pe romanca in ce a stat puterea ei de a se impune categoric cu 6-1 in fata ibericei Muguruza.

"Ai descoperit, in sfarsit, secretul, cum sa joci un prim set perfect. Vrie sa impartasesti acest secret cu noi, sau vrei sa-l pastrezi pentru tine, pentru a-l putea folosi din nou in finala?", a fost intrebarea unuia dintre reporteri.

Halep nu s-a lasat convinsa si a promis ca va dezvalui totul dupa finala de sambata.

"Da, il voi pastra si pentru finala si dupa aceea, vi-l voi spune si voua", a spus Simona razand.

Simona o va infrunta pe americanca Sloane Stephens in finala de sambata de la Roland Garros. Aceasta din urma a invins-o pe compatrioata Madison Keys (6-4, 6-4) in semifinale si vrea sa obtina cel de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei, dupa cel cucerit in 2017 la US Open.