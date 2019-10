Bencic, a treia semifinalista la Turneul Campioanelor dupa inca un abandon! Va lupta cu Svitolina pentru finala de la Shenzhen!

Se stiu trei dintre semifinalistele de la Turneul Campioanelor.

Belinda Bencic a obtinut calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor, dupa ce Kiki Bertens a abandonat si ea. Bertens intrase in turneu in locul lui Naomi Osaka.

Tenismena din Olanda a abandonat cand era condusa cu scorul de 5-7 0-1 de Belinda Bencic in ceea ce trebuia sa fie ultima partida a sa din faza Grupelor la Shenzhen.

Bertens a acuzat probleme medicale.

Astfel, Bencic se alatura lui Barty si Svitolina si o va intalni in semifinale pe cea din urma, care a castigat deja Grupa Violet.

Adversara lui Ashleigh Barty se va stabili maine, in urma duelului dintre Simona Halep si Karolina Plsikova. Sportiva care invinge va merge mai departe.

Clasamentul final din Grupa Rosie

1. Ashleigh Barty 2-1

2. Belinda Bencic 2-1

3. Kiki Bertens 1-1 (retras)

4. Petra Kvitova 0-3

5. Naomi Osaka 1-0 (restras)

Clasamentul in Grupa Violet

1. Elina Svitolina 2-0

2. Karolina Pliskova 1-1

3. Simona Halep 1-1

4. Bianca Andreescu 0-2

5. Sofia Kenin 0-0