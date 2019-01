SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | S-a stabilit ORA DE START a meciului Simonei cu Serena! Cand are loc finala din optimi

Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, au anuntat ora la care se va juca meciul din optimi dintre Halep si Serena.

Asadar, Simona Halep va evolua cu americanca Serena Williams, locul 16 WTA, luni, de la ora 10:00, ora Romaniei, acesta fiind primul meci din sesiunea de seara de pe Rod Laver Arena. Pentru sportiva noastra, acesta este de abia a doua partida pe care o disputa pe principala arena de la Melbourne, dupa cel din turul doi cu Sofia Kenin. Pe restul le-a jucat pe Margaret Court Arena, a doua cea mai mare din complex.

Pana acum, in turul inaugural, Simona a trecut in trei seturi de cosmarul de la US Open 2018, Kaia Kanepi, scor 6-7, 6-4, 6-2, iar in turul secund a trecut de Sofia Kenin, tot in trei seturi, scor 6-3, 6-7, 6-4. In turul al treilea, sportiva noastra a invins-o in minimul de seturi pe Venus Williams, locul 36 WTA, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc.

Daca va trece de Serena, Simona ar urma sa se dueleze in sferturi cu invingatoarea dintre Karolina Pliskova si Garbine Muguruza.

"Eu sunt numarul 1, dar ea e cea mai buna din lume!"

"Cu siguranta este cea mai grea tragere la sorti pe care am avut-o vreodata. Este o provocare uriasa. De fiecare data cand ma lupt cu surorile (Williams) este o mare provocare pentru mine. Incerc sa joc cel mai bun tenis al meu pentru ca nu am nimic de pierdut contra lor" a spus Simona Halep, citat de site-ul oficial WTA.

Halep a trecut de primul obstacol, Venus, cu scorul de 6-2, 6-3. Aceasta a elogiat-o dupa partida: "Cred ca a fost fara cusur astazi. Doar 12 erori. Din pacate, eu am avut de 3 ori mai multe. Trebuie sa am mult mai putine greseli. Ea a facut insa un meci grozav" a spus Venus.

Pentru Serena va fi primul meci impotriva numarul 1 mondial din 2013, cand a fost invinsa de Victoria Azarenka in finala de la Doha.

Insa Serena are un palmares de 6-1 in fata numarului 1 mondial in ultimul deceniu. Serena abia asteapta meciul. "Mi-ar placea sa joc cu numarul 1 mondial. Ar fi grozav. Nu am mai jucat cu liderul clasamentului de cand m-am intors. Asa ca ar fi bine" spunea Serena inaintea partidei dintre Simona Halep si sora ei, Venus.

Simona este sigura ca pozitia de lider mondial nu o face favorita in fata Serenei: "Din punctul meu de vedere, este o diferenta intre a fi numarul 1 mondial si a fi cea mai buna jucatoare din lume. In acest moment sunt numarul 1 WTA, ma bucur de asta. Simt ca sunt acolo de mult timp. Insa e clar ca ea (Serena Williams) este cea mai buna din lume pentru ca a castigat atatea Grand Slamuri. A fost mult timp numarul 1 mondial.



Nu imi pot compara rezultatele cu ale ei. Dar in acest moment sunt increzatoare in pozitia in care ma aflu si sunt pozitiva. Am avut meciuri foarte tari una contra celeilalte. Asa ca va fi un meci urias pentru mine. Nu voi pune presiune pe mine. Este o sansa pentru mine sa arat cel mai bun tenis de care sunt capabila si sa ma simt bine pe teren. Cred ca va trebui sa joc similar (cum am facut-o cu Venus). Trebuie sa fiu inteligenta, agresiva. Trebuie sa o oblig sa se miste si sa dau ce pot. Nu ma voi gandi prea mult la asta (tactica) pentru ca nu ai la ce sa te gandesti, trebuie sa mergi pe teren si sa joci natural si cu incredere. E mereu grozav sa joc cu Serena pentru ca mereu invat ceva din meciurile cu ea" a mai spus Halep.