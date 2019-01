SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Anuntul MOMENTULUI despre relatia Simonei cu Darren Cahill: "Am mai spus-o!" Adevarul despre relatia dintre cei doi

Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat in optimile de finala la Australian Open.

Simona a invins-o in minimum de seturi pe Venus Williams, scor 6-2 6-3, si si-a asigurat, astfel, o intalnire epica cu Serena Williams in optimi la Melbourne.

La conferinta de presa de dupa succesul cu Venus, Simona a vorbit si despre legatura stransa pe care o pastreaza cu Darren Cahill. Romanca a explicat cum sta situatia in ceea ce priveste relatia sa cu antrenorul australian.

"Chiar daca nu am un antrenor, am mai spus-o, Darren este langa mine in aceste zile. Nu poate veni in loja mea sau la vestiar pentru ca nu este antrenor oficial, dar ma ajuta extrem de mult. Apreciez asta.

Am alaturi si capitanul echipei de Fed Cup, am mult sprijin. Nu ma simt singura, e o atmosfera buna in echipa", a spus Simona Halep.

HALEP: "NU POTI LA ACEST NIVEL FARA ANTRENOR"

Halep a anuntat dupa victoria cu Venus ca isi va alege un nou antrenor dupa primul Grand Slam al anului.

"Cu siguranta am nevoie de antrenor, chiar daca am castigat aceste meciuri. Nu poti sa joci la acest nivel de unul singur. Ma voi gandi la un antrenor dupa acest meci, incerc sa ma bucur de aceasta pozitie si incerc sa dau totul la fiecare meci", a spus Simona Halep la Eurosport dupa partida.