SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Liderul mondial stie cum s-o invinga pe Serena! Halep si-a pregatit tactica pentru finala din optimi

Simona Halep si-a stabilit strategia contra Serenei Williams.

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala la Australian Open dupa ce a invins-o in minimul de seturi pe Venus Williams, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc. In continuare, sportiva noastra o va intalni la Melbourne pe sora acesteia, Serena Williams.

Americanca in varsta de 37 de ani conduce la intalnirile directe cu 8-1, insa Simona a afirmat ca stie cum trebuie sa joace pentru a-i pune probleme multiplei castigatoare de Grand Slam. ”Am batut-o o singura data, nu pot spune prea multe despre acest meci. Va fi o provocare uriasa pentru mine. Intotdeauna este frumos sa joc impotriva Serenei. De fiecare data am ceva de invatat din aceste meciuri. Trebuie sa joc la fel ca in meciul cu Venus. Trebuie sa fiu agresiva si sa o misc pe teren. Voi da totul. Nu ma voi gandi atat de mult la acest meci. Trebuie sa fiu naturala si pozitiva”, a declarat romanca la conferinta de presa de la Melbourne.

Ultimul lor meci a avut loc in urma cu 3 ani, in 2016 la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open. Americanca se impunea atunci in sferturile de finala, scor 6-2, 4-6, 6-3. "Am jucat de multe ori impotriva ei, toate partidele au fost grele. Va fi un meci urias. Nu trebuie sa pun presiune pe mine. Ma intimida cand eram mai tanara, dar asta nu se mai intampla acum. Am un respect urias pentru ea, pentru ca este o mare campioana”, a mai Simona.