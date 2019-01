SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Fostul antrenor al Simonei Halep, DEZAMAGIT de atitudinea liderului mondial: "Pentru mine nu e in regula!"

Fostul antrenor al Simonei Halep s-a declarat nemultumit de atitudinea romancei.

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala la Australian Open, insa anumite declaratii acordate la Melbourne l-au deranjat pe fostul ei antrenor, Firicel Tomai.

Tehnicianul roman care a pregatit-o pe Halep timp de 4 ani, itnre 2008 si 2012, spune ca atitudinea fostei lui eleve dupa castigarea primului titlu de Grand Slam l-a dezamagit. "E intr-o perioada, in ultimul timp, in care mie personal mi se pare ca ea s-a ajuns un pic cu rezultatele si cu ceea ce a facut ea, dar eu consider ca nu e in regula, pentru ca ea poate face mult mai mult in tenisul mondial. Faptul ca ea spune ca a castigat un Grand Slam si a obtinut ce a vrut, pentru mine nu e in regula. Ea trebuie sa castige cinci Grand Slam-uri", a declarat Firicel Tomai pentru Telekom Sport.

Sportiva noastra a trecut in turul trei la Melbourne de Venus Williams, scor 6-2, 6-3, iar in turul urmator o va intalni pe sora ei, Serena. Americanca in varsta de 37 de ani are un avantaj urias in privinta intalnirilor directe. Ea conduce cu 8-1. Totusi, romanca a declarat in Australia ca stie ce trebuie sa faca pentru a-i pune Serenei probleme.

Chiar daca este principala favorita a turneului, ea nu porneste cu prima sansa in fata americancei. "Parerea mea e ca totul se rezuma la treaba fizica. Daca Serena rezista fizic, in sensul ca vine dupa nastere si dupa pauza respectiva. Are prima sansa Serena. Dar cu Simona nu e usor, pentru ca trebuie sa alergi si sa stai acolo. Simona da foarte multe mingi inapoi, e foarte puternica pe picioare si te pune la alergat", a mai declarat Firicel Tomai pentru sursa citata.