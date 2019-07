SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS IN FINALA WIMBLEDON | Cum crede Mats Wilander ca o poate invinge Simona Halep pe Serena Williams: "E nevoie sa faca asta"

Simona Halep si Serena Williams se dueleaza in finala Wimbledon 2019. Meciul va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

A venit ziua marii finale de la Wimbledon. Simona Halep se afla in fata celui de-al doilea trofeu de Grand Slam al carierei, dar are in fata cea mai buna jucatoare a ultimelor doua decenii. Halep se va duela cu Serena Williams, castigatoare a 23 de titlul de Grand Slam pana acum.

Mats Wilander: "Simona trebuie sa ii arate Serenei ca trebuie sa castige"

Mats Wilander i-a dat un sfat Simonei Halep inaintea finalei. El i-a spus ca trebuie sa ii arate Serenei ca are nevoie sa castige aceast meci.



"Eu cred ca Simona are mult mai multe arme pe aceasta suprafata. Principala problema va fi felul in care va servi Serena. Daca va servi bine, va fi foarte greu pentru Simona.

Serena stie despre ce e vorba! A castigat sapte titluri la Wimbledon. E nevoie ca Simona sa ii arate Serenei ca trebuie sa castige meciul. Trebui sa spuna: "Am nevoie de primul meu Wimbledon, pentru ca tu ai deja sapte", a spus Wilander la Eurosport.

Federer, sfat pentru Simona: "Intra pe teren decisa sa o bati pe Serena"

Roger Federer spune ca atunci cand un jucator intra pe teren intr-o finala de Grand Slam, el sau ea trebuie sa aiba o mentalitate de invingator si sa nu se teama de adversar.

"Sa incerce sa castige! Trebuie sa ai o mentalitate de invingator! Nu te poti gandi: "Gata, sunt in finala". Nu iti poti spune: "Joc in fata Serenei si nu am nicio sansa". Daca faci asta, vei pierde. Trebuie sa te gandesti ca meriti sa fii acolo, ca ti-ai castigat acest drept.

Nu poti sa ajungi in finala de la Wimbledon jucand mediocru. Trebuie sa te bucuri de moment, dar mai mult dupa ce castigi. Trebuie sa te concentrezi la maximum, sa nu fii depasit de eveniment. Ea stie ce are de facut si asta este grozav", a spus Federer dupa ce l-a invins pe Rafa Nadal.