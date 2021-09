De la US Open, la nuntă! Ilie Năstase a făcut publică data nunții Simonei Halep

Din articol Simona Halep va face nunta în data de 15 septembrie, la Constanța

Simona Halep se va căsători cu Toni Iuruc în luna septembrie a acestui an.

Primul număr 1 ATP, Ilie Năstase a dezvăluit ziua nunții Simonei Halep. Numărul 13 WTA se va căsători cu Toni Iuruc la mijlocul lunii septembrie a acestui an, în Constanța.

Simona Halep a debutat cu victorie pe tabloul principal al US Open 2021, învingând-o scor 6-4, 7-6 pe Camila Giorgi și o va înfrunta pe Kristina Kucova pentru calificarea în turul 3, miercuri, după ora 19:00. Confruntarea Kucova vs. Halep va putea fi urmărită live text pe www.sport.ro.

Simona Halep va face nunta în data de 15 septembrie, la Constanța



Sărbătoarea nunții Simonei Halep va coincide cu aniversarea soției fostului mare tenismen român, Ioana Simion. Întrebat într-o emisiune televizată când va avea loc nunta Simonei Halep, Ilie Năstase a răspuns:

„De ziua ei (a Ioanei)… Am primit un telefon de la Simona Halep, era la New York. Simona a spus că își va face cununia pe data de 15 septembrie, la un local din Constanța. Și am decis ca tot atunci și acolo să facem și ziua Ioanei”, a spus Ilie Năstase, în cadrul emisiunii Teo Show, notează ProSport.