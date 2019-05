Cati bani a castigat Simona Halep in 2019! La ce suma a ajuns in intreaga cariera si pe ce loc e in topul all-time al castigurilor

Simona Halep a castigat 608.700 de euro la turneul de la Madrid.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

WTA a anuntat clasamentul general actualizat al castigurilor in tenis.

Simona Halep se mentine pe locul 6 in topul premiilor castigate in toata istoria tenisului feminin. Romanca a incasat de-a lungul carierei putin sub 30 de milioane de dolari, mai precis 29.658.860 de dolari.

In 2019, Simona Halep a castigat 1.513.281 de dolari si se claseaza pe locul al 7-lea in topul premiilor din acest an.

Pe primul loc in clasamentul all-time al castigurilor se afla americanca Serena Williams. Aceasta are un total de 88.673.097 de dolari, fiind urmata de Venus Williams (41.325.475 de dolari) si Maria Sharapova (38.560.323 de dolari).

VEZI SI:



**Conditia lui Becali pentru numirea lui Sumudica si cati bani ofera pentru Ianis Hagi

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube