Simona Halep: "Parcă a venit un tunel în care n-am mai văzut vreo lumină!" Rolul avocaților și detaliul 'camere video'

Depistată pozitiv la Roxadustat, Simona Halep a primit inițial o suspendare de patru ani. Și-a luat o echipă de avocați, a dus o luptă continuă pentru a-și demonstra nevinovația, iar audierile de la începutul lui februarie au fost decisive.

Timp de trei zile, Simona Halep și avocații săi și-au susținut o pledoarie argumentată solid, cu multe probe, care au arătat că nu a luat cu bună știință medicamentul contaminat.

Începutul 'cursei' a fost însă un calvar.

"Era ora 18:00, stăteam toţi în living şi aşteptam cu sufletul la gură decizia. Când a venit era linişte totală. Parcă a venit un tunel în care n-am mai văzut nicio lumină", a istorisit fostul lider mondial la Antena 3.

Lunile s-au scurs greu, iar pentru Simona au fost și momente de cumpână, în care nu mai avea nicio fărâmă de speranță.

"Am avut un moment în care m-am gândit că s-ar putea să se termine totul. Aveam senzaţia că nu o să pot să dovedesc pentru că este un sistem care parcă nu vrea. Dar nu mi-am pierdut speranţa. Părinţii mei m-au învăţat că binele învinge întotdeauna şi binele e important.

Prima dată, în octombrie, în 2022, mi-am făcut echipa de avocaţi şi am făcut orice, toate camerele video, unde am fost, cu cine am stat. Nu credeam în răutate, a fost foarte greu pentru mine să accept că cineva îmi poate face rău fără motiv. Primul gând ăsta a fost, că cineva a contaminat. Avocaţii mei au spus că sunt foarte multe de cazuri de contaminare la suplimente”, a mai mărturisit Simona Halep, joi seara, la Antena 3.