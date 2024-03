Simona Halep, dezvăluiri bombă! Acuză laboratorul de la București + Ce spune despre oamenii cu care a lucrat la Academia Mouratoglou

Simona Halep a anunțat joi seara că va participa la turneul de la Miami (începe pe 19 martie), iar apoi a oferit un interviu amplu, în care a vorbit pe larg despre toată perioada în care a suferit. A fost puternică din punct de vedere mental, gândurile i s-au sedimentat acum, iar constănțeanca e la ora dezvăluirilor.

Fostul lider mondial a vorbit despre cauze, felul în care a gestionat ultimele luni, dar a îndreptat și acuzații dure către laboratorul de la București.

Simona Halep: "Am discutat că trebuie să îmi schimb suplimentele pentru că aveau prea mult zahăr"

„Când m-am dus la Academie am spus că voi crede total în oamenii cu care lucrez. Așa a fost mereu. Când îți angajezi oameni să lucreze cu tine nu trebuie să ai îndoieli. Așa s-a întâmplat și acum. Am discutat că trebuie să îmi schimb suplimentele pentru că aveau prea mult zahăr.

Când mi-au recomandat acest supliment am întrebat dacă sunt sigure și testate. Eu toată viața mea am fost stresată cu acest lucru. Niciodată nu m-am gândit că pot trece printr-o asemenea nedreptate. Când le-am luat din nou, am mai întrebat o dată. Mai mult nu puteam să fac. Poate ar fi trebuit, dar niciun sportiv nu merge singur la laborator”, a spus Halep, la Antena 3, citată de Gsp.

Dubla campioană de Grand Slam a fost întrebată apoi: „A fost accident, neglijență sau mână criminală?”.

„Neglijență din partea echipei pentru că nu au verificat, dar și o întâmplare, un ghinion. Nu avea ce să caute acea substanță în suplimentul respectiv. Din câte am înțeles, când se face acest produs, când se amestecă, e posibil să fi rămas ceva dinainte. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu rea intenție. Toți cei de la Academie și-au asumat, au semnat niște formulare în care au recunoscut că este vina lor. Toată lumea a știut înaintea primului meu interogatoriu”.

Simona Halep acuză laboratorul de la București

"Acum să povestesc cum am descoperit de unde vine treaba cu sângele. La Lausanne erau foarte multe ecrane în mijloc, direct în fața mea. Fratele meu era la două scaune de mine, avocații lângă mine. Apare documentul, iar fratele îmi spune că scrie în românește. Atunci am văzut steagul României și București. Nu înțelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată 4 ani de zile din cauza unui document venit din România.

Și acum am emoții. A fost cel mai mare șoc din viața mea, ca proba din București a fost făcută nerespectând regulamentul. Sângele meu a stat două ore și ceva la o temperatură greșită. Proba de sânge a venit oricum în valori normale. Tribunalul a fost surprins, mai ales că eram în același oraș, la câteva minute de laborator. Nu se poate întâmpla așa ceva la un nivel atât de înalt. Am fost dezamăgită și sunt foarte dezamăgită. Revenind la capitolul trădare, putem spune asta! De asta mă simțeam trădată. Nu cer să fiu favorizată niciodată, dar țin foarte mult să se respecte niște reguli. Să fiu testată așa cum trebuie. A fost dezamăgitor că nu s-a respectat acest lucru", a mai spus Simona Halep, pentru sursa mai sus menționată.

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani

''Procedura de apel a TAS a cuprins procese intensive şi o audiere de trei zile care a avut între 7 şi 9 februarie, la Lausanne. Comisia TAS a audiat numeroşi experţi şi martori, majoritatea prezenţi fizic la audiere. Comisia a determinat în unanimitate ca perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de tribunalul independent al ITF să fie redusă la nouă luni, începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat pe 6 iulie 2023. Întrucât termenul a expirat înainte ca apelul să fie depus la TAS, completul TAS a hotărât că e oportun să emită dispoziţia cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător'', se arată în comunicatul TAS.

Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după testul pozitiv la roxadustat (medicament folosit de oamenii cu anemie, n. red.) din 2022, de la US Open.