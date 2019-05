SIMONA HALEP ELIMINATA LA ROMA | Prima reactie a Simonei dupa infrangere! "Adversara a meritat victoria!" Ultimele detalii despre accidentare

Simona Halep a fost eliminata in turul al doilea la Roma de Marketa Vondrousova din Cehia, scor 2-6, 7-5, 6-3.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Dupa meci, Simona Halep a vorbit despre accidentarea suferita in timpul partidei si a laudat-o pe adversara sa.

"Am acuzat o durere la picior, dar in cateva zile voi fi bine. Cred ca Marketa este foarte talentata. Cu siguranta va ajunge in top. Este mereu greu sa joci impotriva unei jucatoare de mana stanga. Serveste bine, se misca bine. Poate lovi cu slice toate mingile care sunt departe de ea. Nu am avut cea mai buna zi a mea. Adversara a fost superioara si a meritat sa obtina victoria", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

SIMONA HALEP POATE COBORI DOUA POZITII IN CLASAMENTUL WTA

Odata cu eliminarea dupa primul meci disputat la Roma, Simona Halep a pierdut cele 585 de puncte pe care le avea de aparat in capitala Italiei, dupa ce in 2018 a jucat finala aici.

Astfel, Simona Halep poate pierde si doua pozitii in clasamentul WTA. Daca Kvitova ajunge sa joace finala la Roma cu Bertens, atunci ambele jucatoare pot trece peste romanca in topul mondial. Oricare dintre ele ar ajunge in finala, ar depasi-o totodata pe Halep.

Mai mult, si Karolina Pliskova o poate depasi pe Halep in cazul in care castiga turneul. Vestea buna este ca Simona nu poate pierde trei locuri, pentru ca Pliskova si Kvitova se afla pe aceeasi parte de tablou.