SIMONA HALEP ELIMINATA LA ROMA | Cat risca sa coboare Simona in clasamentul WTA! Pe ce loc poate ajunge dupa eliminarea de la Roma

Simona Halep a pierdut in turul al doilea la Roma - TOATE FAZELE MECIULUI SUNT AICI!

Simona Halep a fost invinsa de Marketa Vondrousova din Cehia in trei seturi, scor 2-6, 7-5, 6-3, intr-o partida in care romanca a acuzat si probleme medicale si a cerut interventia antrenorului.

Daca Simona Halep urmarea revenirea pe locul 1 in clasamentul WTA, acum, dupa eliminarea de la Roma, romanca risca sa coboare doua pozitii in topul mondial.

Cele doua sportive care o pot depasi pe Halep sunt Kiki Bertens si Petra Kvitova. Cele doua trebuie sa ajunga in finala turneului pentru a face asta. Si Karolina Pliskova o poate depasi pe Halep in cazul in care castiga turneul. Vestea buna este ca Simona nu poate pierde trei locuri, pentru ca Pliskova si Kvitova se afla pe aceeasi parte de tablou.

Totusi, daca finala de la Roma va fi disputata intre Kiki Bertens si Petra Kvitova, atunci Simona Halep va ajunge pe locul 4 WTA.

Odata cu eliminarea de la Roma, romanca a pierdut 585 de puncte.

HALEP POATE IESI DIN TOP 10 DUPA ROLAND GARROS

Scenariile negre nu se opresc aici pentru Simona Halep. Ea poate iesi din top 10 dupa Roland Garros.

Simona a castigat trofeul anul trecut, astfel ca are de aparat 2000 de puncte la Paris.

In cazul nefericit in care Halep paraseste si French Open-ul tot in primul tur, atunci, in functie si de rezultatele celorlaltor jucatoare din TOP 10 WTA, Simona poate iesi din aceasta parte a clasamentului mondial.